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04 ноября, 2022
 
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Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич высказался об артистах, оставшихся в России
Макаревич высказался об артистах, оставшихся в России
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич 4 ноября на своей странице в Facebook поразмышлял о коллегах по сцене в России, которые радуются, что другие уехали за границу.

"Некоторые артисты трогательно предполагают, что если их коллегам запретили выступать и они уехали, то они освободили им место. Нет, ребята. В этом деле у каждого свое место. Физиноагент так думает", – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0hKZPdCUoJdnzPLTHmYyFKgFpmaqBMg3uVcc8FV5Wau5ainB4eZ9ymuZ13Mo3Wr9ml

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Сейчас Макаревич вместе с женой и сыном живет в Израиле.

Теги: Россия, Израиль, Андрей Макаревич, война России против Украины, Машина времени
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