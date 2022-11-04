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04 ноября, 2022
 
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Макаревич показал, как его приняли в Казахстане

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Макаревич: Алматы. Было классно
Макаревич: Алматы. Было классно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 3 ноября в Facebook опубликовал фото, сделанное на концерте в Алматы (Казахстан).

"Алматы. Было классно. Физиноагент", – написал он.

На снимке запечатлен полный зал со зрителями, аплодирующими стоя.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid046hDn6X58jBRKyjgyjoxkh7CQerFKeuvu6H1vmwttrkbcF7mW23iHW2cR5WVuZtml

"Позитивище через край! Счастлива за вас, дорогие!" – прокомментировала подписчица Ольга Лебедева.

Контекст:

Концерт "Машины времени" в Алматы состоялся 3 ноября.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Теги: музыка, Казахстан, Андрей Макаревич, концерт, Машина времени, Алматы, фото
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