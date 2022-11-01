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01 ноября, 2022
 
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Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова

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Макаревич: Вот свезло "физиноагенту"!
Макаревич: Вот свезло "физиноагенту"!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 31 октября в Facebook поделился снимком, на котором запечатлен в Тель-Авиве с 84-летней советской и российской актрисой Лией Ахеджаковой и российским актером и режиссером Анатолием Белым.

"Удивительно, я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно – премьера моноспектакля Анатолия Белого "Я здесь!", вчера – "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой! Вот свезло "физиноагенту"!" – написал он.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid0ftn19sUL5e7gWpLoeQNv2efhnx72UPA3kSX3PkQgUQk6q4nHArK24Vqzx4hx1KpRl

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Теги: Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Тель-Авив, Машина времени, актриса, музыкант
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