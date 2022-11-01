Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова

"Удивительно, я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно – премьера моноспектакля Анатолия Белого "Я здесь!", вчера – "Мой внук Вениамин" с Лией Ахеджаковой! Вот свезло "физиноагенту"!" – написал он.

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.