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01 ноября, 2022
 
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Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свою дом, украшенный к Хэллоуину. Видео

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Хайек призналась, что всегда украшает дом к Хэллоуину
Хайек призналась, что всегда украшает дом к Хэллоуину
Фото: salmahayek / Instagram

56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 31 октября в Instagram опубликовала ролик, в котором повела экскурсию по своему дому.

"У меня не было ни времени, ни сил на то, чтобы нарядиться или пойти на вечеринку, но поскольку [моя дочь] Валентина любит Хэллоуин, я всегда украшаю дом. Увидимся через пару дней, чтобы показать вам мой алтарь мертвых", – написала она.

Комнаты дома Хайек украшены композициями в виде тыков, оранжевыми свечами, скелетами, надгробиями и паутиной.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Валентина Палома Пино (2007) – единственная дочь Хайек и четвертый ребенок французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Пара зарегистрировали брак спустя два года после рождения дочери.

Теги: видео, Сальма Хайек, Хэллоуин, актриса, ролик, дом
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