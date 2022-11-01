Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свою дом, украшенный к Хэллоуину. Видео

"У меня не было ни времени, ни сил на то, чтобы нарядиться или пойти на вечеринку, но поскольку [моя дочь] Валентина любит Хэллоуин, я всегда украшаю дом. Увидимся через пару дней, чтобы показать вам мой алтарь мертвых", – написала она.

Комнаты дома Хайек украшены композициями в виде тыков, оранжевыми свечами, скелетами, надгробиями и паутиной.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Валентина Палома Пино (2007) – единственная дочь Хайек и четвертый ребенок французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Пара зарегистрировали брак спустя два года после рождения дочери.