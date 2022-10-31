Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг

Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашян примерила образ героини фильма "Люди Икс" – Мистик. Модель облачилась в синий облегающий костюм, сделала грим такого же цвета и надела рыжий парик, гладко зачесав волосы назад. Кардашян повертелась перед камерой, показав себя со всех сторон.
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Сестра Кардашян, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер позировала в наряде, как у героини фильма "Эльвира – повелительница тьмы", и с соответствующей прической с начесом.
Модель и светская Львица Пэрис Хилтон выбрала костюм, как она выразилась, "иконы детства" – героини аниме-франшизы 1990-х годов Сейлор Мун.
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Актриса Меган Фокс и ее бойфренд, рэпер Machine Gun Kelly представили парный образ. Они изобразили бывших супругов – актрису и модель Памелу Андерсон и рок-музыканта Томми Ли.
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Актриса Эль Фаннинг и ее коллега и бойфренд Мак Мингелла примерили образы из фильма "Потомство Чакки". Они предстали в костюмах злых кукол.
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