Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг

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Кайли Дженнер выбрала образ Эльвиры повелительницы тьмы
Кайли Дженнер выбрала образ Эльвиры – повелительницы тьмы
Фото: kyliejenner / Instagram

Американские знаменитости к празднику Хэллоуин выбрали образы героев культовых фильмов, аниме и даже своих коллег. Фото и видео звезды обнародовали в соцсети Instagram. Издание "ГОРДОН" показывает самые яркие перевоплощения.

Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашян примерила образ героини фильма "Люди Икс" – Мистик. Модель облачилась в синий облегающий костюм, сделала грим такого же цвета и надела рыжий парик, гладко зачесав волосы назад. Кардашян повертелась перед камерой, показав себя со всех сторон.

Сестра Кардашян, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер позировала в наряде, как у героини фильма "Эльвира – повелительница тьмы", и с соответствующей прической с начесом.

Фото: kyliejenner / Instagram
Фото: kyliejenner / Instagram

Модель и светская Львица Пэрис Хилтон выбрала костюм, как она выразилась, "иконы детства" – героини аниме-франшизы 1990-х годов Сейлор Мун.

Актриса Меган Фокс и ее бойфренд, рэпер Machine Gun Kelly представили парный образ. Они изобразили бывших супругов – актрису и модель Памелу Андерсон и рок-музыканта Томми Ли.

Актриса Эль Фаннинг и ее коллега и бойфренд Мак Мингелла примерили образы из фильма "Потомство Чакки". Они предстали в костюмах злых кукол.

Теги: фильм, праздники, рок-музыка, видео, соцсети, Ким Кардашян, Пэрис Хилтон, Хэллоуин, Кайли Дженнер, шоу, Меган Фокс, Томми Ли, Эль Фаннинг, актриса, модель, рэпер, аниме, соцсеть, Machine Gun Kelly, мистика
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