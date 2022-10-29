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29 октября, 2022
 
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У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео

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Каменских: Розсипаються сльози, ніби у священний Ґрааль
Каменских: Розсипаються сльози, ніби у священний Ґрааль
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 28 октября в Instagram опубликовала видео под собственную песню "Гірський кришталь".

Певица предстала в просторной рубашке с глубоким выкатом. Во время движения она спала с плеча, засветив бюст Каменских в бежевом бюстгальтере.

"Розсипаються сльози, ніби у священний Ґрааль", – написала она строку из песни.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: видео, Настя Каменских, певица NK, бюстгальтер, декольте, бюст
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