"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы

"Отражение души", – написала она.

На фото Реус запечатлена в объятиях Налчаджиоглу. Он положил руку ей на бюст и приблизил губы к шее девушки.

"Ани Лорак упустила свое счастье", – прокомментировала подписчица 260560l.

Контекст:

Об отношениях Налчаджиоглу и Реус стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу был женат на замалчивающей войну РФ против Украины певице Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от предыдущих отношений.