Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее

Певица снова использовала фамилию Брежнева, но написала ее, как и имя, латинскими буквами: Vera Brezhneva.

Выступление исполнительницы в Риге состоится 7 декабря.

Контекст:

Псевдоним Брежневой был выбран исполнительницей, поскольку она родилась в городе Днепродзержинске Днепропетровская области. Оттуда родом и Леонид Брежнев, занимавший на протяжении 18 лет должность генерального секретаря КПСС.

19 октября Брежнева презентовала совместную песню с Tayanna под новым сценическим псевдонимом Vera.

В день премьеры пользователи сети вспомнили и растиражировали слова Брежневой, сказанные певицей в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

В сети заявили, что, записав украинскую песню после такого интервью, певица дала "мастер-класс по переобуванию".

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в РФ.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.