  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал

"В песне, которую Вера Брежнева выбрала для возвращения на украинскую сцену, речь идет о вышивании рубашки для молодого человека нитками черного и красного цветов, что наводит на определенные ассоциации с флагом Организации украинских националистов, который в настоящее время использует ряд полувоенных националистических организаций и партий Украины", — цитирует Telegram-канал письмо главы федерального проекта по безопасности Виталия Бородина в российскую генпрокуратуру.

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Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.