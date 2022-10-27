"Кайф", "Ты крутая!" Каменских станцевала вблизи перед камерой. В сети обсуждают

Каменских станцевала под песню "Яка тобi рiзниця, це все не так серйозно" украинской группы Tvorchi.
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"Настя, ты крутая!" – заявил подписчик pashaa_freelance.
"Кайф", – написал iulch522.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.