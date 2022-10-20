"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны

"Разрешить себе улыбаться. Разрешить себе заниматься любимыми делами. Позволить себе радоваться безделушкам. Разрешить себе жить, – написала артистка. – А что вы в последнее время смогли позволить себе? Возможно, до сих пор что-то откладываете и считаете, "не ко времени"?"

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Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с мужем, украинским репером Потапом выехала в Испанию.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.