"Творчество меня окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо". Каменских показала, как работает над новой песней

"Сейчас много времени провожу на студии, потому что, несмотря ни на что, очень хочу творить и вдохновлять вас своей музыкой. Именно творчество меня наполняет, окрыляет и дает веру в то, что скоро все будет хорошо", – написала артистка.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.