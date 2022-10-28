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28 октября, 2022
 
Новости

Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды

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Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года
Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года
Фото: alla_zinevych_ / Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя ресторатор Алла Зиневич на своей странице в Instagram 27 октября опубликовала ролик, для которого позировала с букетом цветов.

Зиневич перед камерой предстала в корсете, цвет которого совпадает с тоном кожи, и розовой юбке. Бюст она прикрыла букетом мелких белых роз.

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа, но в репортаже, который вышел в октябре 2021 года в эфире "1+1", они называли друг друга мужем и женой. Авторы репортажа сообщили, что пара воспитывает троих общих детей. 

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

Теги: Сергей Тигипко, вице-премьер, грудь, декольте, жена, украинки, корсет, Алла Зиневич, бизнесмен
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