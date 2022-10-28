"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете

"Таким солнечным фото хочу вам рассказать о выходе нового выпуска "Передай Зеленскому" сегодня в 18.00 на моем YouTube-канале SoponaruTV", – написала она.

Сопонару отметила, что выбрала одежду от украинского бренда Olya Mak.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Моя ж ты красавица! Животик прищемился", – прокомментировал подписчик olzhas2072.

"Волшебная", – написала serialsxua.