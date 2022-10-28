"Моя ж ты красавица! Животик прищемился". Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару снялась в корсете

"Таким солнечным фото хочу вам рассказать о выходе нового выпуска "Передай Зеленскому" сегодня в 18.00 на моем YouTube-канале SoponaruTV", – написала она.
Сопонару отметила, что выбрала одежду от украинского бренда Olya Mak.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Моя ж ты красавица! Животик прищемился", – прокомментировал подписчик olzhas2072.
"Волшебная", – написала serialsxua.
Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.