Кошмал пригласили в Россию. Она ответила

Анне Кошмал до сих пор пишут поклонники из России Фото: smorkovkina / Instagram

"Привет, Оренбург на связи. У нас тут конкурс "Студенческая осень", и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы славно, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Мало ли, [если] будешь в Оренбурге с 7-го по 10 ноября примерно", – написал отправитель.

Кошмал такое предложение, мягко говоря, удивило.



"Они там что, в каком-то параллельном мире живут?!" – написала актриса.

Скриншот: smorkovkina / Instagram