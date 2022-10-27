Бульвар Шоубиз
 
27 октября, 2022
 
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Кошмал пригласили в Россию. Она ответила

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Анне Кошмал до сих пор пишут поклонники из России
Анне Кошмал до сих пор пишут поклонники из России
Фото: smorkovkina / Instagram

Звезда сериала "Сваты" украинская актриса Анна Кошмал 26 октября в своих Instagram Stories рассказала подписчикам, как житель российского Оренбурга предложил ей выступить на одном из мероприятий.

"Привет, Оренбург на связи. У нас тут конкурс "Студенческая осень", и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы славно, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Мало ли, [если] будешь в Оренбурге с 7-го по 10 ноября примерно", – написал отправитель.

Кошмал такое предложение, мягко говоря, удивило.

"Они там что, в каком-то параллельном мире живут?!" – написала актриса.

Скриншот: smorkovkina / Instagram
Скриншот: smorkovkina / Instagram

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.

Теги: Украина, Оренбург, война России против Украины, актриса, Анна Кошмал
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