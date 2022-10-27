Кошмал пригласили в Россию. Она ответила

"Привет, Оренбург на связи. У нас тут конкурс "Студенческая осень", и мы хотели взять на конкурс песню "Мой маленький оркестр", которую ты пела в сериале. И было бы славно, если бы ты могла выступить на нашем конкурсе по доброте душевной. Мало ли, [если] будешь в Оренбурге с 7-го по 10 ноября примерно", – написал отправитель.
Кошмал такое предложение, мягко говоря, удивило.
"Они там что, в каком-то параллельном мире живут?!" – написала актриса.
Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты".
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Актриса не афиширует имя мужа и отца своего ребенка. Он не медийная личность.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кошмал выезжала из Киева во Львов, а в июне снова вернулась в столицу. Об этом актриса сообщала в Instagram. Она занимается волонтерской деятельностью в поддержку ВСУ.