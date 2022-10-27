Переехавший в США 40-летний Яма показал себя в образе Франкенштейна

Яма показал себя в образе Франкенштейна. Снимок был сделан во время съемок шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2020 году. Тогда Яма занимал кресло судьи на этом проекте.

Контекст:

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания Запорожского национального университета, получив диплом учителя физкультуры. После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.

Летом хореограф впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.