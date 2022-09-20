Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео

Яма сообщил, что ролик был снят 24 августа во время проведения благотворительного мероприятия. Яма исполнил для гостей вечеринки украинские хиты.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.

Летом Яма впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости". Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.