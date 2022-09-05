Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2022
 
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В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник

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Винник после полномасштабного вторжения в РФ переехал в Германию
Винник после полномасштабного вторжения в РФ переехал в Германию
Фото: Олег Винник / Facebook

Муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский 2 сентября на своей странице в Facebook опубликовал серию снимков, на одном из которых запечатлен вместе с украинским певцом Олегом Винником.

Ранее Недзельский писал, что Винник помогает его воинскому подразделению с автомобилями

Винник позирует в кадре в джинсах, футболке, кепке и солнцезащитных очках.

Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook
Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook

Контекст:

В сентябре 2019 года Винник снялся в ролике в рамках проекта "#всеммир", запущенного российской группой "Мир 519". Участие в съемках ролика приняли в том числе российские артисты, поддержавшиеие аннексию Крыма. Винник стал единственным украинским артистом, кто согласился сниматься в этом видео. 

Комментируя съемки, певец не смог дать однозначного ответа о принадлежности аннексированного Россией Крыма. "Когда ты кричишь: "Наш Крым", а он не наш на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, правильно? Есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же? Мы ничего не решаем", – заявил тогда певец.

В 2022 году, на восьмой день после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Винник записал ролик, в котором осудил российскую агрессию. Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован 24 апреля 2022 года. В нем артист поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему певец замалчивает российскую агрессию. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну, такое…" – написали пользователи сети. 

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

10 июля солист украинской группы Kozak System Иван Леньо обратился к Виннику. "Олег, ты просто сам должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем", – заявил Леньо.

12 июля адвокат Винника в комментарии журналистам ТСН подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она не стала называть свое имя и фамилию, но подчеркнула, что причиной переезда артиста в Германию, где он жил последние 20 лет, стали его проблемы со здоровьем. Адвокат сообщила, что Винник помогает ВСУ, но не афиширует этого. 

Теги: война России против Украины, Олег Винник
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