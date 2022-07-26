В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото

Адвокат Винника заявила, что он переехал в Германию из-за проблем со здоровьем Фото: Олег Винник / Facebook

Фотография является стоп-кадром, сделанным во время видеозвонка Недзельского музыканту. На фото Винник запечатлен в кепке, темных очках и с заметно отросшей седой бородой.

Военнослужащий в публикации сообщил, что благодаря помощи многих людей, включая Винника, им удалось доставить поломанный микроавтобус с гуманитарной помощью для защитников Украины из Вроцлава до Кракова на станцию техобслуживания.

"Большая благодарность Виннику не за методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта. Надеюсь, наши мастера быстро справятся с поломкой, и мы своим ходом в ближайшее время доставим необходимый груз на передовую для победы", – добавил муж Билозир.

Фото: Nedzelskiy Roman / Facebook



Ранее Винник выглядел вот так.

Фото: Олег Винник / Facebook