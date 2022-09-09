Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
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Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам

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Яма: Все средства от благотворительного мастер-класса пошли на помощь защитникам
Яма: Все средства от благотворительного мастер-класса пошли на помощь защитникам
Фото: vladyama_official / Instagram

Проживающий в США украинский хореограф Влад Яма чувствует себя на своем месте за рубежом, так как благодаря мастер-классам помогает украинским защитникам. Об этом он написал 8 сентября в Instagram.

"Только что понял, что преподаю танцы уже 25 лет. Именно об этом я когда-то мечтал – быть большим, уважаемым, с сильными ногами и учить детей танцевать. Ну ладно, сейчас и взрослых учу. Именно в эти моменты чувствую себя не просто полезным, а максимально "в своей тарелке". Особенно сейчас, когда понимаю, что все средства от благотворительного мастер-класса пошли на помощь защитникам, – написал он. – Спасибо каждому, кто пришел и внес свой вклад".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Яма не афишировал свое местонахождение в течение пяти месяцев.

Летом Яма впервые рассказал, что вместе с женой и сыном покинул Украину в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

По словам Ямы, он сперва выехал из страны в Европу, а затем – в США. Хореограф признался, что сомневается в том, что они вернутся в Украину в ближайшее время.  

"Я выехал сразу, очень быстро, – заявил танцор. – Сердце болит каждый день, когда читаешь новости". Хореограф признался, что в США дает благотворительные уроки танцев в поддержку Украины.

Теги: война России против Украины, танцы, Влад Яма, хореограф
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