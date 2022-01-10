"Голый Яма", "Помолодел лет на 10". Влад Яма полностью побрился и показал фото

"Ну привет, 2007-й! Жена не узнает, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", – подписал снимок Яма.

Пост 39-летнего танцора набрал больше 11,5 тыс. лайков.

"Нашла себе молодого мужа", – прокомментировала фото жена Ямы Лилиана.

"Ого, помолодел!" – написала smilvera.

"Помолодели лет на 10 точно", – считает irynaayub.

"Голый Яма!" – пошутила yuliaberkuta.

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.