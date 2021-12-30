Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"

Грубич сотрудничал с каналом с 90-х годов.
"В 1998-м был сначала автором и ведущим ежедневной программы "Детский сеанс", а впоследствии – ведущим культового дневного проекта "Не все дома" на "1+1". В 2000 году работал репортером ТСН, а в 2006-м зрители наблюдали за ним в качестве ведущего "Сніданку з "1+1", – отмечается в публикации.
В 2006 году Грубич получил премию "Телетриумф" в номинации "Репортер". Кроме журналистской деятельности, он ведет свои блоги в YouTube.
Премьера нового сезона с участием Грубича состоится в январе 2022 года.
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Премьера шоу "Твій день" на "1+1" состоялась в мае 2021 года. Яма работал на эфирах вместе с ведущими Русланой Писанкой и Ириной Ванниковой. 23 декабря стало известно, что он покинул проект.
Второй тройкой ведущих являются Тимур Мирошниченко, Анастасия Ровинская и Владимир Рабчун. По четвергам к ним присоединяется актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.