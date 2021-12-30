Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"

Грубич сотрудничал с каналом с 90-х годов.

"В 1998-м был сначала автором и ведущим ежедневной программы "Детский сеанс", а впоследствии – ведущим культового дневного проекта "Не все дома" на "1+1". В 2000 году работал репортером ТСН, а в 2006-м зрители наблюдали за ним в качестве ведущего "Сніданку з "1+1", – отмечается в публикации.

В 2006 году Грубич получил премию "Телетриумф" в номинации "Репортер". Кроме журналистской деятельности, он ведет свои блоги в YouTube.

Премьера нового сезона с участием Грубича состоится в январе 2022 года.