Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"

"24 декабря Яма проведет свой последний эфир в качестве ведущего и попрощается с командой", – говорится в сообщении.

Сам хореограф в комментарии заявил, что считает свою миссию завершенной.

Имя ведущего, который заменит Яму, продюсеры проекта пока не называют.

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Контекст:

Премьера шоу "Твій день" на "1+1" состоялась в мае 2021 года. Яма работал на эфирах вместе с ведущими Русланой Писанкой и Ириной Ванниковой.

Второй тройкой ведущих являются Тимур Мирошниченко, Анастасия Ровинская и Владимир Рабчун. По четвергам к ним присоединяется актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.