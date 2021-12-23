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23 декабря, 2021
 
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Влад Яма ушел из проекта "Твій день" на "1+1"

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Яма заявил, что считает свою миссию на проекте завершенной
Яма заявил, что считает свою миссию на проекте завершенной
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф и ведущий Влад Яма покинул проект "Твій день" на канале "1+1". Об этом сообщается 23 декабря на странице шоу в Instagram.

"24 декабря Яма проведет свой последний эфир в качестве ведущего и попрощается с командой", – говорится в сообщении. 

Сам хореограф в комментарии заявил, что считает свою миссию завершенной.

Имя ведущего, который заменит Яму, продюсеры проекта пока не называют.

Контекст:

Премьера шоу "Твій день" на "1+1" состоялась в мае 2021 года. Яма работал на эфирах вместе с ведущими Русланой Писанкой и Ириной Ванниковой.

Второй тройкой ведущих являются Тимур Мирошниченко, Анастасия Ровинская и Владимир Рабчун. По четвергам к ним присоединяется актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец.

Теги: Руслана Писанка, Елена Кравец, Влад Яма, телеведущий
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