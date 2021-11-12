"Что там было в шортах?" Влад Яма показал, что успел сделать на Мальдивах за четыре дня

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном на Мальдивах Фото: vladyama_official / Instagram

"Мы сделали это! На Мальдивы на четыре дня! Мало? Нет! По ощущениям – минимум дней 10. Чистая сказка! Цвета, как на картинке", – подписал он публикацию.

На фото Яма позирует вместе с женой Лилианой, а на заднем фоне в воде стоит их сын Леон.

"Листайте, там на заднем плане Леон проводит исследования шорт", – добавил к подписи 39-летний хореограф.

"Вот задний фон – самая интрига. Что там было в шортах?" – спросила inga_kogan_odessa_israel.

"Ваш сын "сделал" эти фотки", – отметил фолловер nedilki_official.

"Ой, не могу, сынок такой классный и смешнючий. Извините, но вас на фото затмил Леон", – оставила свой коммент volinaviktoriia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)