"Начало эпохи больших развлекательных шоу в стране". Яма в кителе показал Зеленского с усиками и бабочкой

"Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Получается, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране", – написал он.

На фото Яма запечатлен в кителе с орденами вместе со своей на тот момент партнершей, певицей Натальей Могилевской. По левую руку от него стоит нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который принимал тогда участие в этом шоу вместе с хореографом Аленой Шоптенко. Зеленский позирует в черных брюках, белой рубашке с бабочкой и желтой жилетке. Его образ дополнили тонкие усики.

Также в кадре присутствуют ведущая Руслана Пысанка со своим партнером по шоу и певец Виталий Козловский в образе пирата..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)