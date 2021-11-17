"Начало эпохи больших развлекательных шоу в стране". Яма в кителе показал Зеленского с усиками и бабочкой

"Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Получается, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране", – написал он.
На фото Яма запечатлен в кителе с орденами вместе со своей на тот момент партнершей, певицей Натальей Могилевской. По левую руку от него стоит нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который принимал тогда участие в этом шоу вместе с хореографом Аленой Шоптенко. Зеленский позирует в черных брюках, белой рубашке с бабочкой и желтой жилетке. Его образ дополнили тонкие усики.
Также в кадре присутствуют ведущая Руслана Пысанка со своим партнером по шоу и певец Виталий Козловский в образе пирата..
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Яма является судьей шоу "Танцы со звездами" с 2017 года. В 2006 году он был участником этого шоу, заняв второе место вместе с Могилевской. Они уступили первенство на тот момент актеру и руководителю студии "Квартал 95" Зеленскому и его партнерше Шоптенко.
В ноябре 2021 года Яма заявил, что снова готов выйти на паркет, но при условии, если в шоу вернется Зеленский.