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09 января, 2022
 
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"Продам волосы. Майами. Дорого". Влад Яма показал, как сын с помощью электробритвы изменил его внешность

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Влад Яма разрешил сыну Леону сбрить ему бороду
Влад Яма разрешил сыну Леону сбрить ему бороду
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский танцор, хореограф, главный судья шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Влад Яма 9 января в Instagram Stories разместил серию видео, в которых показал, как сын Леон сбрил ему бороду электробритвой, оставив усы.

Сначала 39-летний Яма поинтересовался у подписчиков, сможет ли шестилетний Леон выполнить работу, а затем показал, как мальчик сосредоточенно управляется с электроприбором. После хореограф разместил фото с подписью: "Продам волосы. Майами. Дорого".

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Скриншот: vladyama_official / Instagram

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.

Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

Теги: Майами, видео, дети, Влад Яма, Танцы со звездами, хореограф
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