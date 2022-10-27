"Это моя подруга была". Саливанчук высказалась о Безрук, замалчивающей войну

Саливанчук: Мне стыдно, что восемь лет назад я не восприняла эту войну Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Мне стыдно, что восемь лет назад я не восприняла эту войну: это было там, мне все равно. Я дальше надевала [для роли] российскую форму, дальше снимала кадр на украинском, кадр на русском, я зарабатывала деньги, я получала удовольствие от того, что я в кадре", – призналась она.

Саливанчук прокомментировала молчание своей коллеги Галины Безрук – украинской актрисы, проживающей в РФ.

"Да, это моя подруга была. Мы с ней много общались. Я не могу понять. Она долгое время молчала, а потом выставляла даже сторис с красной дорожки у [российского пропагандистского режиссера Никиты] Михалкова, который предатель. Затем выставляла тарелки фильмов, где она сейчас снимается, мюзиклы, где она работает. Наверное, она боялась потерять мужа. Но что это за муж, если он не поддерживает, когда такая ситуация", – сказала Саливанчук.