"Это моя подруга была". Саливанчук высказалась о Безрук, замалчивающей войну

"Мне стыдно, что восемь лет назад я не восприняла эту войну: это было там, мне все равно. Я дальше надевала [для роли] российскую форму, дальше снимала кадр на украинском, кадр на русском, я зарабатывала деньги, я получала удовольствие от того, что я в кадре", – призналась она.
Саливанчук прокомментировала молчание своей коллеги Галины Безрук – украинской актрисы, проживающей в РФ.
"Да, это моя подруга была. Мы с ней много общались. Я не могу понять. Она долгое время молчала, а потом выставляла даже сторис с красной дорожки у [российского пропагандистского режиссера Никиты] Михалкова, который предатель. Затем выставляла тарелки фильмов, где она сейчас снимается, мюзиклы, где она работает. Наверное, она боялась потерять мужа. Но что это за муж, если он не поддерживает, когда такая ситуация", – сказала Саливанчук.
Безрук родилась в 1988 году в Краматорске Донецкой области. Она замужем за российским актером Артемом Алексеевым. Они проживают в РФ. Пара оформила отношения в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.
В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. 15 февраля 2022 года она заявила, что помирилась с Алексеевым.
После нападения РФ на Украину Безрук замалчивает российскую агрессию.
Украинская ведущая Катя Осадчая в своем обращении к украинским знаменитостям, которые замалчивают нападение РФ на Украину, упомянула и Безрук, подчеркнув, что она не достойна быть гражданкой Украины. В октябре 2022 года Безрук в интервью российскому пропагандистскому изданию "Газета.Ru" заявила, что выбирает не Родину, а семью.