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25 октября, 2022
 
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Проживающая в РФ украинская актриса Безрук рассказала, почему замалчивает нападение России на Украину

Безрук живет и работает в РФ
Безрук живет и работает в РФ
Фото: galina_bezruk / Instagram

Украинская актриса, известная по сериалам "Останній москаль" и "Слуга народа" Галина Безрук, которая живет и работает в РФ, в интервью российскому пропагандистскому "Газета.ru" рассказала, почему замалчивает нападение РФ на Украину.

"У меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть, кто мой муж, кто мой ребенок  какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей – себя и семью", – заявила она.

Контекст:

Безрук родилась в 1988 году в Краматорске Донецкой области. С мужем, российским актером Артемом Алексеевым, она проживает в РФ. Пара оформила отношения в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.

В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. Актриса сообщила, что Алексеев "несколько лет получал отнюдь не дружескую поддержку от старой знакомой". 15 февраля 2022 года она заявила, что помирилась с Алексеевым.

После нападения РФ на Украину Безрук замалчивает российскую агрессию.

Украинская ведущая Катя Осадчая в своем обращении к украинским знаменитостям, которые замалчивают нападение РФ на Украину, упомянула и Безрук, подчеркнув, что она не достойна быть гражданкой Украины

Теги: война России против Украины, Галина Безрук, актриса
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