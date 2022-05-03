Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
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Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию

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Безрук родилась в Краматорске
Безрук родилась в Краматорске
Фото: galina_bezruk / Instagram

Российский актер Артем Алексеев 2 мая в Instagram прокомментировал замалчивание войны своей женой, звездой украинских сериалов "Останній москаль" и "Слуга народа", украинской актрисой Галиной Безрук. Он упомянул это, поздравляя супругу с днем рождения.

"Ты очень много плачешь последние недели. Хочу, чтобы мыслящий и понимающий происходящее и твою ситуацию, в которой ты находишься, мысленно поздравил тебя в это ужасное время. Ты не молчишь! Я знаю",  написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Безрук родилась в 1988 году в Краматорске Донецкой области. 

Артем Алексеев – второй супруг актрисы. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.

В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. Актриса сообщила, что Алексеев "несколько лет получал отнюдь не дружескую поддержку от старой знакомой". 

15 февраля 2022 года она заявила, что помирилась с Алексеевым.

После нападения РФ на Украину, Безрук, проживающая в России, замалчивает российскую агрессию.

Украинская ведущая Катя Осадчая в своем обращении к украинским знаменитостям, которые замалчивают нападение РФ на Украину, упомянула и Безрук, подчеркнув, что она не достойна быть гражданкой Украины

Теги: война России против Украины, Галина Безрук
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