Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию

"Ты очень много плачешь последние недели. Хочу, чтобы мыслящий и понимающий происходящее и твою ситуацию, в которой ты находишься, мысленно поздравил тебя в это ужасное время. Ты не молчишь! Я знаю", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Безрук родилась в 1988 году в Краматорске Донецкой области.

Артем Алексеев – второй супруг актрисы. Пара поженилась в августе 2016 года, а в декабре у них родилась дочь Василиса.

В сентябре 2021 года актриса заявила о разводе с Алексеевым. По ее словам, она приняла это решение после того, как муж при дочери ударил ее ногой в живот. Также Безрук сообщила, что, проверив телефон мужа, узнала о его изменах. Актриса сообщила, что Алексеев "несколько лет получал отнюдь не дружескую поддержку от старой знакомой".

15 февраля 2022 года она заявила, что помирилась с Алексеевым.

После нападения РФ на Украину, Безрук, проживающая в России, замалчивает российскую агрессию.

Украинская ведущая Катя Осадчая в своем обращении к украинским знаменитостям, которые замалчивают нападение РФ на Украину, упомянула и Безрук, подчеркнув, что она не достойна быть гражданкой Украины.