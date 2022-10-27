"Сюр, треш, гребаное зазеркалье". Священник РПЦ покрестил российских солдат на фронте в пакетах для "груза 200"

Продюсер отметил, что заявленные "цели" войны России против Украины менялись с 24 февраля многократно, и каждая новая "цель" была безумней предыдущих.

"Казалось бы, после всех этих "биолабораторий с боевыми голубями" и "родителей под номерами" идти дальше некуда, но нет... "Проведение "десатанизации" Украины, где сейчас действуют сотни сект, становится все более насущным", – заявил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов". Теперь цель войны – "десатанизация". Слышите, некий клерк при серьезной должности говорит это вполне серьезно", – подчеркнул Роднянский.

Он добавил, что глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, открывая 24-й съезд Всемирного русского народного собора, объявил президента РФ Владимира Путина борцом с Антихристом.

"Я не специалист в сфере психического здоровья или наркологии, и не могу дать экспертный комментарий этим двум высказываниям. Лишь скажу, что мне искренне жаль людей, которых мобилизуют для участия в новом "крестовом походе". На этот раз, "крестовом походе" безумцев. Но еще больше сочувствия у меня к украинцам, посмевшим строить государство, гарантирующее свободы слова, выбора и совести, рядом с тоталитарным монстром, управляемым не вполне психически здоровыми людьми", – отметил он.

Пост продюсер сопроводил снимками, на которых священник РПЦ крестит российских солдат на фронте в пакетах для груза 200, поскольку нужных для обряда тазов в подразделении не нашлось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

"Сюр, треш, гребаное зазеркалье. Они же сходят с ума в прямом эфире… Какой-то коллективный психоз", – прокомментировала подписчица elena_bogoslavska.

Война России против Украины. Главное (обновляется)