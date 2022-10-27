"Сюр, треш, гребаное зазеркалье". Священник РПЦ покрестил российских солдат на фронте в пакетах для "груза 200"

Продюсер отметил, что заявленные "цели" войны России против Украины менялись с 24 февраля многократно, и каждая новая "цель" была безумней предыдущих.
"Казалось бы, после всех этих "биолабораторий с боевыми голубями" и "родителей под номерами" идти дальше некуда, но нет... "Проведение "десатанизации" Украины, где сейчас действуют сотни сект, становится все более насущным", – заявил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов". Теперь цель войны – "десатанизация". Слышите, некий клерк при серьезной должности говорит это вполне серьезно", – подчеркнул Роднянский.
Он добавил, что глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл, открывая 24-й съезд Всемирного русского народного собора, объявил президента РФ Владимира Путина борцом с Антихристом.
"Я не специалист в сфере психического здоровья или наркологии, и не могу дать экспертный комментарий этим двум высказываниям. Лишь скажу, что мне искренне жаль людей, которых мобилизуют для участия в новом "крестовом походе". На этот раз, "крестовом походе" безумцев. Но еще больше сочувствия у меня к украинцам, посмевшим строить государство, гарантирующее свободы слова, выбора и совести, рядом с тоталитарным монстром, управляемым не вполне психически здоровыми людьми", – отметил он.
Пост продюсер сопроводил снимками, на которых священник РПЦ крестит российских солдат на фронте в пакетах для груза 200, поскольку нужных для обряда тазов в подразделении не нашлось.
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"Сюр, треш, гребаное зазеркалье. Они же сходят с ума в прямом эфире… Какой-то коллективный психоз", – прокомментировала подписчица elena_bogoslavska.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патриарх Кирилл назвал вооруженную агрессию России против Украины "междоусобной бранью" и "братоубийственной войной", повторив российские пропагандистские штампы о "едином народе".
14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.
Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".