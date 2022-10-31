Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой

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Клум: Приготовления к Хэллоуину
Клум: Приготовления к Хэллоуину
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 31 октября опубликовала в Instagram селфи-фото, на котором продемонстрировала крупным планом тело без одежды.

Клум позировала перед зеркалом без бюстгальтера и в черных стрингах. Она перед камерой спустила трусы, демонстрируя более светлые зоны тела. Снимок можно посмотреть здесь.

"Приготовления к Хэллоуину. Шаг первый", – написала Клум.

Контекст:

Клум родилась 1 июня 1973 года в городе Бергиш-Гладбах (Германия).

Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: Хэллоуин, селфи, модель, Хайди Клум, стринги, трусы, одежда
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