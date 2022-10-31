Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой

Клум позировала перед зеркалом без бюстгальтера и в черных стрингах. Она перед камерой спустила трусы, демонстрируя более светлые зоны тела. Снимок можно посмотреть здесь.

"Приготовления к Хэллоуину. Шаг первый", – написала Клум.