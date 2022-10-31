Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой

Клум позировала перед зеркалом без бюстгальтера и в черных стрингах. Она перед камерой спустила трусы, демонстрируя более светлые зоны тела. Снимок можно посмотреть здесь.
"Приготовления к Хэллоуину. Шаг первый", – написала Клум.
Клум родилась 1 июня 1973 года в городе Бергиш-Гладбах (Германия).
Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.