49-летняя Клум вместе с известным актером показала, как "танцует" грудью. Видео

Клум снялась с 54-летним американским актером Терри Крюсом. Они вместе перед камерой показали, как "танцуют" грудью.

Ролик Клум сопроводила спецэффектами в виде фейерверков из сердечек.

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Контекст:

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Крюс известен по ролям в фильмах "Мерзавец", "Короли улиц", "Терминатор: Да придет спаситель", "Дэдпул 2", франшизе "Неудержимые", сериале "Все ненавидят Криса".