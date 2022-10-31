"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами

"Сколько людей, столько и мнений", – написала она.
Реус снялась сидя на корточках, в наброшенной на плечи куртке-косухе.
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"Очень красивая и сексуальная девушка" – прокомментировал подписчик mysli.vsluh_0000.
27 октября Реус разместила фото, в котором предстала сидящей на полу с разведенными ногами. Она позировала в прозрачном корсете и брючном костюме.
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Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.
Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.