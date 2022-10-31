Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами

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Реус и Налчаджиоглу начали роман в 2021 году
Реус и Налчаджиоглу начали роман в 2021 году
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Украинский визажист Лилия Реус на своей странице в Instagram 31 октября опубликовала новый снимок из своей недавней фотосессии.

"Сколько людей, столько и мнений", – написала она.

Реус снялась сидя на корточках, в наброшенной на плечи куртке-косухе.

"Очень красивая и сексуальная девушка" – прокомментировал подписчик mysli.vsluh_0000.

27 октября Реус разместила фото, в котором предстала сидящей на полу с разведенными ногами. Она позировала в прозрачном корсете и брючном костюме.

Контекст:

Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.

Теги: Ани Лорак, фотосессия, певица, фото, Мурат Налчаджиоглу, ноги, корсет, бизнесмен, Лилия Реус
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