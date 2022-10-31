"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами

Реус и Налчаджиоглу начали роман в 2021 году Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

"Сколько людей, столько и мнений", – написала она.

Реус снялась сидя на корточках, в наброшенной на плечи куртке-косухе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @__l_i_l_i_a___

"Очень красивая и сексуальная девушка" – прокомментировал подписчик mysli.vsluh_0000.

27 октября Реус разместила фото, в котором предстала сидящей на полу с разведенными ногами. Она позировала в прозрачном корсете и брючном костюме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @__l_i_l_i_a___