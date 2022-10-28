Бульвар Шоубиз
 
28 октября, 2022
 
Новости

Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Рианна посвятила песню Боузману
Рианна посвятила песню Боузману
Фото: ЕРА

Барбадосская певица Рианна 27 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню Lift Me Up. Это первая за последние шесть лет премьера песни в исполнении Рианны.

Песня является саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры", пишет Variety. Премьера фильма состоится в американских кинотеатрах 11 ноября.

Над композицией вместе с певицей работали нигерийская исполнительница Tems, шведский кинокомпозитор Людвиг Йоранссон и американский режиссер Райан Куглер.

Песня  посвящена американскому актеру Чедвику Боузману, который снимался в фильмах киновселенной Marvel, он исполнял роль короля Т'Чаллы – супергероя по прозвищу Черная Пантера. Актер умер в 2020 году в возрасте 43 лет.

ВИДЕО
Видео: Rihanna / YouTube
Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. 

Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году.

Теги: клип, Рианна, певица, Чедвик Боузман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
  Шустер: В России могут снести Путина, убить его. Не думаю, что для ФСБ это трудно
Алеся БАЦМАН
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта
Елена ПОСКАННАЯ
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь и похоронят самих себя
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь и похоронят самих себя
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 