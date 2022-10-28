  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео

Песня является саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры", пишет Variety. Премьера фильма состоится в американских кинотеатрах 11 ноября.

Над композицией вместе с певицей работали нигерийская исполнительница Tems, шведский кинокомпозитор Людвиг Йоранссон и американский режиссер Райан Куглер.

Песня посвящена американскому актеру Чедвику Боузману, который снимался в фильмах киновселенной Marvel, он исполнял роль короля Т'Чаллы – супергероя по прозвищу Черная Пантера. Актер умер в 2020 году в возрасте 43 лет.

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Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году.