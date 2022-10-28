  "Включайте для отвлечения от воздушных тревог". Санина озвучила историю для проекта "Храбрые сказки от Общественного". Видео

Санина: Сказкотерапия очень важна. Она успокаивает, объясняет детям их переживания и чувства Фото: the_hardkiss / Instagram

"Сложно даже вообразить, что переживают в душе наши дети во время войны. Мы, взрослые, стараемся помочь малышам пройти этот сверхсложный период менее травматично. Поэтому сказкотерапия очень важна. Она успокаивает, объясняет детям их переживания и чувства. Я считаю, что и взрослым не мешает пройти такую терапию", – прокомментировала свое участие в проекте артистка.

Как сообщает Общественное, всего в рамках проекта выйдет 12 аудиосказок, которые озвучат украинские артисты, военные, художники. Иллюстрации для сказок создал украинский художник Георгий Сагитов.

Сказки будут опубликованы в Telegram-канале "Общественное Сказки" и на YouTube-каналt "Бробакс".

"Включайте "Храбрые сказки" детям в укрытиях, в дороге, в эвакуации или дома во время комендантского часа. А также используйте для отвлечения малышей от воздушных тревог", – говорится в публикации.

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