Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
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Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова

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Найтли озвучила историю харьковчанки Евы Скалецкой
Найтли озвучила историю харьковчанки Евы Скалецкой
Фото: ЕРА

Британская актриса Кира Найтли записала аудиоверсию книги You Don`t Know What War Is ("Вы не знаете, что такое война"), которая 25 октября вышла в британском издательстве Bloomsbury. Об этом сообщается в ролике, который опубликован 26 октября на странице издательства в Instagram.

Автором книги является 12-летняя харьковчанка Ева Скалецкая, которая вместе с бабушкой вынуждена была покинуть город во время обстрелов российскими оккупантами.

"12 дней в Украине, которые навсегда изменили жизнь 12-летней Евы. Ее разбудили утром под звуки обстрела. Россия вторглась в Украину, и ее любимый дом больше не был тем безопасным убежищем, каким должен был быть. Именно в то время, когда ее заставляли искать укрытие в сыром, тесном подвале, Ева решила записать свою историю, – говорится в анонсе. – И эту историю должен услышать мир". 

Представители издательства сообщают, что узнали историю Евы Скалецкой после того, как ее показали в эфире канала 4 News – она вместе с бабушкой переехала в Дублин (Ирландия). 

Теги: Харьков, Кира Найтли, Дублин, война России против Украины
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