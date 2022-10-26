Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова

Автором книги является 12-летняя харьковчанка Ева Скалецкая, которая вместе с бабушкой вынуждена была покинуть город во время обстрелов российскими оккупантами.

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"12 дней в Украине, которые навсегда изменили жизнь 12-летней Евы. Ее разбудили утром под звуки обстрела. Россия вторглась в Украину, и ее любимый дом больше не был тем безопасным убежищем, каким должен был быть. Именно в то время, когда ее заставляли искать укрытие в сыром, тесном подвале, Ева решила записать свою историю, – говорится в анонсе. – И эту историю должен услышать мир".

Представители издательства сообщают, что узнали историю Евы Скалецкой после того, как ее показали в эфире канала 4 News – она вместе с бабушкой переехала в Дублин (Ирландия).