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26 октября, 2022
 
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"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко

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Kozak System Тарасу Шевченко: Мы благодарны, что воспитал целые поколения украинцев, которые сегодня взяли в руки оружие и наваливают москалям
Kozak System – Тарасу Шевченко: Мы благодарны, что воспитал целые поколения украинцев, которые сегодня взяли в руки оружие и наваливают москалям
Фото: Ivan Lenyo / Facebook

Украинская группа Kozak System в Каневе Черкасской области возле памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, который установлен на его могиле, исполнила песню "Крила" на стихи украинской писательницы и поэтессы Лины Костенко. Видео опубликовано 26 октября на странице группы в Facebook.

"Дорогой Тарас Григорьевич! Сегодня мы пришли в самый значимый момент нашей истории. Если бы ты мог хотя бы на одну минуту увидеть, как мужественно Украина сражается за свою независимость, мы думаем, ты порадовался бы за своих внуков и внучек. Мы благодарны за то, что воспитал нас. Воспитал целые поколения украинцев, которые сегодня, пользуясь твоим учением, взяли в руки оружие и наваливают москалям", – обратился к Шевченко фронтмен группы Иван Леньо.

В публикации отмечается, что видео было снято во время солнечного затмения.

https://www.facebook.com/kozaksystemband/videos/696912891860743/

Контекст:

Украинская рок-группа Kozak System была создана в 2012 году музыкантами, которые вышли из состава украинской группы "Гайдамаки". Коллектив состоит из пяти человек, включая Леньо.

После нападения РФ на Украину музыканты выступают с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.

Теги: Тарас Шевченко, Канев, независимость, война России против Украины, Лина Костенко, Kozak System, Иван Леньо
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