"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко

Kozak System – Тарасу Шевченко: Мы благодарны, что воспитал целые поколения украинцев, которые сегодня взяли в руки оружие и наваливают москалям Фото: Ivan Lenyo / Facebook

"Дорогой Тарас Григорьевич! Сегодня мы пришли в самый значимый момент нашей истории. Если бы ты мог хотя бы на одну минуту увидеть, как мужественно Украина сражается за свою независимость, мы думаем, ты порадовался бы за своих внуков и внучек. Мы благодарны за то, что воспитал нас. Воспитал целые поколения украинцев, которые сегодня, пользуясь твоим учением, взяли в руки оружие и наваливают москалям", – обратился к Шевченко фронтмен группы Иван Леньо.

В публикации отмечается, что видео было снято во время солнечного затмения.