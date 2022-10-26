"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко

"Дорогой Тарас Григорьевич! Сегодня мы пришли в самый значимый момент нашей истории. Если бы ты мог хотя бы на одну минуту увидеть, как мужественно Украина сражается за свою независимость, мы думаем, ты порадовался бы за своих внуков и внучек. Мы благодарны за то, что воспитал нас. Воспитал целые поколения украинцев, которые сегодня, пользуясь твоим учением, взяли в руки оружие и наваливают москалям", – обратился к Шевченко фронтмен группы Иван Леньо.
В публикации отмечается, что видео было снято во время солнечного затмения.
Украинская рок-группа Kozak System была создана в 2012 году музыкантами, которые вышли из состава украинской группы "Гайдамаки". Коллектив состоит из пяти человек, включая Леньо.
После нападения РФ на Украину музыканты выступают с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.