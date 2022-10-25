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25 октября, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо о службе в теробороне: Было очень страшно. Я считал, что совершаю абсолютный подвиг для себя

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Леньо: Я два раза был на полигоне и стрелял из автомата, а тут возле меня этот автомат постоянно, все время какие-то взрывы
Леньо: Я два раза был на полигоне и стрелял из автомата, а тут возле меня этот автомат постоянно, все время какие-то взрывы
Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что когда в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину записался в территориальную оборону Киева, то считал, что совершает "абсолютный подвиг".

"С первых дней войны вы записались в киевскую терроборону. Скажите, что вы в эти страшные дни делали?" – спросила у артиста Бацман.

"Вы знаете, тогда каждый, кто получал автомат, считался участником терробороны. Сейчас мы понимаем, что разных боевых подразделений очень много, и я не в терробороне – я в патрульной полиции. Потому что с первых дней войны я остался в своем доме почти один. А у меня достаточно большой дом: 27 этажей. И дней пять в доме не было света, из дома уехали все, но на тот момент нужно было как-то оберегать этот дом, потому что на тот момент по Киеву ездило или находилось достаточно много ДРГ оккупанта. И мы с моим другом... У него оказалось нарезное оружие. Мы какое-то время караулили то на крыше дома, то у подъезда. И за это время я искал, где и как могу быть полезным", – рассказал Леньо.

По словам артиста, он позвонил своему другу, главе патрульной полиции Юрию Зозуле, а тот пригласил его приехать.

"Я приехал к нему и написал рапорт. Мне выдали оружие, амуницию. И я первые дни был в отделении. Больше слушал, учился, – рассказал он. – А потом меня переправили в Белую Церковь в подчинение майора Василия Коряка – главы патрульной полиции Белой Церкви, который тоже воевал в 2014 году вместе с Мартином Брестом. Мне выделили патрульную машину, и я занимался сопровождениями. Поскольку трасса Киев – Одесса осталась единственной – такая, знаете, "дорога жизни" в Киев, – мы сопровождали огромное количество оружия в Киев и, соответственно, эвакуации из Киева".

Леньо отметил, что восемь месяцев назад это было важно.

"Было очень страшно. Я считал, что я совершаю абсолютный подвиг для себя, потому что, знаете ли, музыкант... Я два раза был на полигоне и стрелял из автомата, а тут возле меня этот автомат постоянно, все время какие-то взрывы", – рассказал он.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, — они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева и нес службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: территориальная оборона, война России против Украины, Kozak System, Иван Леньо
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