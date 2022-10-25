Леньо: Что отличает украинскую армию от русской? Это люди мотивированные, знающие цену работы и жизни. Им есть что защищать

"Мы должны понимать, что к началу войны из профессиональных военных было, я думаю, около половины людей. И потом, когда присоединились добровольцы, те, кто стали основой ТрО, те, кто стали основой разных бригад, – там уже появилось большое количество людей, скажем так, разных профессий, но так или иначе разумных, интеллигентных, с каким-то пониманием истории, что немаловажно. И сейчас украинская армия состоит из лучших. Так можно сказать. Из лучших в своей сфере", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в войсках служит большое количество молодых людей.

"Особенно спецподразделения, ГУР, патрульной полиции, Национальной полиции, ССО, разведка – эти все ребята, будем точными, они невероятно современные люди. Вот что отличает украинскую армию от русской армии. Это люди мотивированные. Почему? Потому что они к войне каждый кем-то стал. Они создали свой портрет, они сделали собственный бизнес, собственную карьеру, знают цену сделанному, знают цену работы, жизнь. Им есть что защищать не только в плане собственных семей, очевидно, но и в плане защиты своей страны. И мотивация – я не знаю, по какой шкале ее можно определить, но она зашкаливающая просто – мотивация", – сказал Леньо.

Он рассказал, что ему нравится ездить на передовую и общаться с украинскими военными.

"Там большое количество хороших, умных, смелых, честных и одновременно простых людей", – заявил музыкант.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube