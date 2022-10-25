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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Леньо: Что отличает украинскую армию от русской? Это люди мотивированные, знающие цену работы и жизни. Им есть что защищать

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Леньо: Сейчас украинская армия состоит из лучших
Леньо: Сейчас украинская армия состоит из лучших
Фото: Ivan Lenyo / Facebook

Украинский воин – это гражданин, у которого есть будущее и зашкаливающая мотивация, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман фронтмен украинской группы Kozak System Иван Леньо.

"Мы должны понимать, что к началу войны из профессиональных военных было, я думаю, около половины людей. И потом, когда присоединились добровольцы, те, кто стали основой ТрО, те, кто стали основой разных бригад, – там уже появилось большое количество людей, скажем так, разных профессий, но так или иначе разумных, интеллигентных, с каким-то пониманием истории, что немаловажно. И сейчас украинская армия состоит из лучших. Так можно сказать. Из лучших в своей сфере", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в войсках служит большое количество молодых людей.

"Особенно спецподразделения, ГУР, патрульной полиции, Национальной полиции, ССО, разведка – эти все ребята, будем точными, они невероятно современные люди. Вот что отличает украинскую армию от русской армии. Это люди мотивированные. Почему? Потому что они к войне каждый кем-то стал. Они создали свой портрет, они сделали собственный бизнес, собственную карьеру, знают цену сделанному, знают цену работы, жизнь. Им есть что защищать не только в плане собственных семей, очевидно, но и в плане защиты своей страны. И мотивация – я не знаю, по какой шкале ее можно определить, но она зашкаливающая просто – мотивация", – сказал Леньо.

Он рассказал, что ему нравится ездить на передовую и общаться с украинскими военными.

"Там большое количество хороших, умных, смелых, честных и одновременно простых людей", – заявил музыкант.

Леньо: Москали вели себя, как дикие животные, – они ели собак. Мы находили много подвешенных трупов собак, с которых содрана кожа. Они ели котов. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Иван Леньо родился 11 августа 1971 года в городе Монастыриска Тернопольской области. Окончил Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского. Выступал с группой "Гайдамаки", а в 2012 году с коллегами основал фольк-рок-группу Kozak System.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине вступил в территориальную оборону Киева, несет службу вместе с патрульной полицией, занимается волонтерской деятельностью.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, армия, война, военные, добровольцы, волонтеры, Алеся Бацман, война России против Украины, Kozak System, войска, Иван Леньо
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