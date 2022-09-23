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23 сентября, 2022
 
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Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео

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Kozak System презентовали песню "Азов Сталь" летом 2022 года
Kozak System презентовали песню "Азов – Сталь" летом 2022 года
Фото: KOZAK SYSTEM / Facebook

Украинская группа Kozak System спела на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Фрагмент выступления опубликован 22 сентября на странице Черновецкого городского совета в Facebook.

"Есть вещи, о которых хочется кричать на весь мир", – говорится в описании ролика.

Музыканты исполнили композицию на следующий день после того, как стало известно об освобождении из плена украинских защитников, часть из которых защищала завод "Азовсталь" в Мариуполе.

https://www.facebook.com/cvcouncil/videos/449654937140478/

Контекст:

Kozak System презентовали песню "Азов Сталь" летом 2022 года.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена. 

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и .начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.

Теги: Черновцы, Азовсталь, пленные, Kozak System
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