Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео

"Есть вещи, о которых хочется кричать на весь мир", – говорится в описании ролика.

Музыканты исполнили композицию на следующий день после того, как стало известно об освобождении из плена украинских защитников, часть из которых защищала завод "Азовсталь" в Мариуполе.