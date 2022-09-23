Kozak System спели на башне ратуши в Черновцах песню, посвященную защитникам "Азовстали". Видео

"Есть вещи, о которых хочется кричать на весь мир", – говорится в описании ролика.
Музыканты исполнили композицию на следующий день после того, как стало известно об освобождении из плена украинских защитников, часть из которых защищала завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Kozak System презентовали песню "Азов Сталь" летом 2022 года.
21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности, в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции. Глава МВД Денис Монастырский и .начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встречали командиров мариупольского гарнизона в Анкаре. Согласно договоренностям, командиры останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана.