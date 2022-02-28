"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео

Потап: Все увидели, какое Х...йло на самом деле х...йло Фото: realpotap / Instagram

"Жила-была красивая цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло. И настолько он завидовало нам, нашим девушкам, красоте их невероятной, плодородным землям и духу казацкому, что решило Х...йло напасть на Украину", – рассказал Потап.

После того как казаки дали решительный отпор, вражеские войска, как отметил рэпер, отступили. Потап также отметил, что к войне присоединился Дед Лукаш, к которому обратился враг Украины.

"Все увидели, какое Х...йло на самом деле х...йло", – заявил он.

В финале сказки Потапа зло оказывается свергнуто собственным народом.