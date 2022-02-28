"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины

"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно так, как никогда не было прежде. Мой страх не укладывается в слова и не умещается в сердце", – призналась певица.

Loboda отметила, что каждую минуту находится на связи с родными и близкими.

"Все перестало иметь значение. Жизнь перевернулась. Господи, мы же все чьи-то матери, мы все – чьи-то дети. Сколько слез уже пролито и сколько еще предстоит, но нам всем нужно только одно – мир на земле! Все остальное больше не важно. Только об этом мои молитвы... И это единственное, что имеет значение сегодня!" – написала она.

Пост певица сопроводила архивным видео выступления американского певца Майкла Джексона, в котором он рукой опускает прицел направленного на него автомата.

Loboda 24 февраля заявляла, что в Украине проживают ее близкие люди.



