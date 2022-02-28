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28 февраля, 2022
 
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"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу

Каменских: Скажите, пожалуйста: что это, как не геноцид и резня нации?
Каменских: Скажите, пожалуйста: что это, как не геноцид и резня нации?
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 27 февраля опубликовала в Instagram заявление "к каждому человеку на планете".

"24 февраля моя родная страна подверглась нападению со стороны российской армии по приказу ее лидера Путина. Российская Федерация начала войну – неспровоцированную и бессмысленную войну. Если бы Россия прекратила наступление, войне бы пришел конец", – заявила Каменских.

Певица отметила, что четыре дня российские солдаты убивают людей и совершают преступления: убивают мирных жителей и детей; обстреляли детскую больницу, убив невинных больных детей; обстреливают автобусы с безоружными невинными женщинами и детьми, которые пытаются убежать; нацелены на детские сады.

"Скажите, пожалуйста: что это, как не геноцид и резня нации?" – написала певица.

Каменских отметила, что Украина сейчас борется за свободу и свою землю, за демократические права.

"Я очень горжусь своей страной и нашим мужественным народом!" – заявила певица.

Она поблагодарила за поддержку из разных уголков мира.

"Но российская агрессия до сих пор не прекращается. Люди мира, пожалуйста, поддержите Украину. Наши дети не должны быть убиты. Не должно быть бомб над демократической страной! Правительства всех стран, пожалуйста, поддержите Украину! Люди мира, пожалуйста, делайте посты об Украине. Мы – страна, которая хочет мира. Сегодня Украина – это символ демократических ценностей, свободы и стойкости! Помогите нам, пока не поздно!" – написала Каменских.

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Офиса президента Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

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