"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу

Каменских: Скажите, пожалуйста: что это, как не геноцид и резня нации? Фото: kamenskux / Instagram

"24 февраля моя родная страна подверглась нападению со стороны российской армии по приказу ее лидера Путина. Российская Федерация начала войну – неспровоцированную и бессмысленную войну. Если бы Россия прекратила наступление, войне бы пришел конец", – заявила Каменских.

Певица отметила, что четыре дня российские солдаты убивают людей и совершают преступления: убивают мирных жителей и детей; обстреляли детскую больницу, убив невинных больных детей; обстреливают автобусы с безоружными невинными женщинами и детьми, которые пытаются убежать; нацелены на детские сады.

"Скажите, пожалуйста: что это, как не геноцид и резня нации?" – написала певица.

Каменских отметила, что Украина сейчас борется за свободу и свою землю, за демократические права.

"Я очень горжусь своей страной и нашим мужественным народом!" – заявила певица.

Она поблагодарила за поддержку из разных уголков мира.

"Но российская агрессия до сих пор не прекращается. Люди мира, пожалуйста, поддержите Украину. Наши дети не должны быть убиты. Не должно быть бомб над демократической страной! Правительства всех стран, пожалуйста, поддержите Украину! Люди мира, пожалуйста, делайте посты об Украине. Мы – страна, которая хочет мира. Сегодня Украина – это символ демократических ценностей, свободы и стойкости! Помогите нам, пока не поздно!" – написала Каменских.