"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова

"Заряжаем с Робертом всех на хорошую неделю. А чтобы она была у всех прекрасной, нужно задонатить на ВСУ", – сказала она.

"Классные!" – прокомментировала подписчица 13031973vv.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.