Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2022
 
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Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение

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Серга: Затхлый запах прошлого выветривается, и заходит свежий ветер настоящего, пахнущий приятными нотками будущего
Серга: Затхлый запах прошлого выветривается, и заходит свежий ветер настоящего, пахнущий приятными нотками будущего
Скриншот: thekolya / Instagram

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга 31 октября заявил, что печать прошлого сорвана, и продекламировал поэзию.

"Все, кто говорит о только о прошлом, – боятся настоящего, потому что не в силах его принять и справиться с ним. Все, кто постоянно говорит о будущем, так же боятся настоящего и пытаются через него перепрыгнуть. Украина ничего не боится. Потому что Украина – это сейчас!" – написал он.

Серга отметил, что когда-то на этом постаменте стоял памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

"Как печать на консерве прошлого. Сейчас его нет. Печать сорвана. Затхлый запах прошлого выветривается и заходит свежий ветер настоящего, пахнущий приятными нотками будущего", – заявил поэт и музыкант.

Серга прочитал стихотворение.

"Прийшов час струсити кайдани,
Визволяючи погляд рішуче,
І хай душа стане майданом
Для теперішнього, нового, квітучого!" – продекламировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году он с родителями переехал в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).

В 2009 году Серга принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале" (занял третье место), после чего к нему пришла известность. После шоу артист основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016). Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Сейчас музыкант учится на снайпера. С первых дней в рядах ВСУ он начал давать концерты военным. "Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы – в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю", – рассказал он.

Теги: Украина, Владимир Ленин, памятник, война, военные, поэт, ВСУ, война России против Украины, украинец, Коля Серга, телеведущий
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