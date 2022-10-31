Серга объяснил, почему Украина ничего не боится, и прочитал свое новое стихотворение

"Все, кто говорит о только о прошлом, – боятся настоящего, потому что не в силах его принять и справиться с ним. Все, кто постоянно говорит о будущем, так же боятся настоящего и пытаются через него перепрыгнуть. Украина ничего не боится. Потому что Украина – это сейчас!" – написал он.

Серга отметил, что когда-то на этом постаменте стоял памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

"Как печать на консерве прошлого. Сейчас его нет. Печать сорвана. Затхлый запах прошлого выветривается и заходит свежий ветер настоящего, пахнущий приятными нотками будущего", – заявил поэт и музыкант.

Серга прочитал стихотворение.

"Прийшов час струсити кайдани,

Визволяючи погляд рішуче,

І хай душа стане майданом

Для теперішнього, нового, квітучого!" – продекламировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KOLYA SIERGA (@thekolya)

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