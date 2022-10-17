"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение

"Уничтожить. Каждого, кто причастен к этой войне: российских солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блогеров. Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через 10 лет. Через 50. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И культурный десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось спустя годы. Уничтожить", – написал Серга.

Поэт опубликовал текст стихотворения полностью.

"Ісус казав бути милосердним,

Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.

Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,

Я його не розумію, я його не сприймаю.

Очі застилає вуля,

Всередині пекло,

Наосліп заряджаю кулі,

Слина, як те скло.

З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,

До ворога одне бажання – знищити.

Знищити.

Знищити.

Поважати ворога – до честі турбота.

Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота.

Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,

Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,

Мій ворог – одержимість, реквієм по людині,

Мій ворог епідемія, без честі загине.

Самий час його запхати

Під три чорти.

За кожного вбитого брата.

Знищити.

Знищити.

Знищити.

На мою землю зневажливо ступили кати,

Будуть у неї покладені і збиті хрести.

Знищити.

До бою, сестри. До бою брати.

Мечі над головами, під удари щити.

Знищити", – написал он.

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