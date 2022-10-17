"Поважати ворога – до честі турбота. Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота". Серга презентовал новое стихотворение

"Уничтожить. Каждого, кто причастен к этой войне: российских солдат, коллаборантов, чиновников, артистов, блогеров. Всех, кто это поддерживает. Сейчас. Через год. Через 10 лет. Через 50. Никогда не простим. Ни дети, ни внуки. И культурный десант лично будет следить за тем, чтобы ничего не стерлось и все помнилось спустя годы. Уничтожить", – написал Серга.
Поэт опубликовал текст стихотворения полностью.
"Ісус казав бути милосердним,
Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.
Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,
Я його не розумію, я його не сприймаю.
Очі застилає вуля,
Всередині пекло,
Наосліп заряджаю кулі,
Слина, як те скло.
З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,
До ворога одне бажання – знищити.
Знищити.
Знищити.
Поважати ворога – до честі турбота.
Але нема кого тут поважати, мій ворог – мерзота.
Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,
Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,
Мій ворог – одержимість, реквієм по людині,
Мій ворог епідемія, без честі загине.
Самий час його запхати
Під три чорти.
За кожного вбитого брата.
Знищити.
Знищити.
Знищити.
На мою землю зневажливо ступили кати,
Будуть у неї покладені і збиті хрести.
Знищити.
До бою, сестри. До бою брати.
Мечі над головами, під удари щити.
Знищити", – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году он с родителями переехал в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).
В 2009 году Серга принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале" (занял третье место), после чего к нему пришла известность. После шоу артист основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016). Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.
Сейчас музыкант учится на снайпера. С первых дней в рядах ВСУ он начал давать концерты военным. "Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы – в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю", – рассказал он.