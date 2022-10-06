  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян

С помощью Comedy Club гражданам РФ годами внушали собственную второсортность, чтобы они не желали лучшей жизни, а довольствовались разбитыми дорогами и туалетами на улице. При помощи юмористического продукта президент РФ Владимир Путин и его правительство внедряли в мозг россиян нужные "ценности", считает Серга.
"Comedy Club – один из основных инструментов Путина. Потому что юмор – это культурный продукт, который очень быстро дает послания зайти в обход твоих сознательных защит. Из-за Comedy Club было очень много внедрений ксенофобии, "малых народов", обесценивания. Очень много месседжей. Именно поэтому Comedy Club Production принадлежит "Газпром-Медиа Холдингу", который является частью "Газпрома", а "Газпром" принадлежит Путину. Он [Comedy Club] был для этого выкуплен и внедрен. Это очень мощный инструмент", – говорит Серга.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году он с родителями переехал в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).
В 2009 году Серга принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале" (занял третье место), после чего к нему пришла известность. После шоу артист основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016). Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.
Сейчас музыкант учится на снайпера. С первых дней в рядах ВСУ он начал давать концерты военным. "Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы – в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю", – рассказал он.