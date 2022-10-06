Бульвар Шоубиз
 
06 октября, 2022
 
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"Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян

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Музыкант и поэт Коля Серга убежден, что российское юмористическое шоу Comedy Club годами влияет на россиян
Музыкант и поэт Коля Серга убежден, что российское юмористическое шоу Comedy Club годами влияет на россиян
Фото: thekolya / Instagram

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга убежден, что российское развлекательное шоу Comedy Club является одним из самых успешных инструментов кремлевской пропаганды. Об этом он рассказал в подкасте GLOSTER FM.

С помощью Comedy Club гражданам РФ годами внушали собственную второсортность, чтобы они не желали лучшей жизни, а довольствовались разбитыми дорогами и туалетами на улице. При помощи юмористического продукта президент РФ Владимир Путин и его правительство внедряли в мозг россиян нужные "ценности", считает Серга.

"Comedy Club – один из основных инструментов Путина. Потому что юмор – это культурный продукт, который очень быстро дает послания зайти в обход твоих сознательных защит. Из-за Comedy Club было очень много внедрений ксенофобии, "малых народов", обесценивания. Очень много месседжей. Именно поэтому Comedy Club Production принадлежит "Газпром-Медиа Холдингу", который является частью "Газпрома", а "Газпром" принадлежит Путину. Он [Comedy Clubбыл для этого выкуплен и внедрен. Это очень мощный инструмент", – говорит Серга.

ВИДЕО
Видео: GLOSTER FM / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году он с родителями переехал в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – менеджер по управлению персоналом).

В 2009 году Серга принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале" (занял третье место), после чего к нему пришла известность. После шоу артист основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016). Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, Серга подписал контракт с ВСУ.

Сейчас музыкант учится на снайпера. С первых дней в рядах ВСУ он начал давать концерты военным. "Первые полтора месяца я здесь играл концерты – нашим ребятам. А потом меня стали просить ребята из других воинских частей, чтобы я приезжал и играл. И я начал выезжать, играть концерты в других местах, потом командир стал выпускать меня за пределы Одессы  в Николаев и дальше. Так добавилась еще одна функция, еще одна опция, которую я начал выполнять, – я стал работать с боевым духом и с эмоциональным состоянием ребят, к которым я приезжаю", – рассказал он.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Comedy Club, Коля Серга
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