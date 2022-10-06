  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян

С помощью Comedy Club гражданам РФ годами внушали собственную второсортность, чтобы они не желали лучшей жизни, а довольствовались разбитыми дорогами и туалетами на улице. При помощи юмористического продукта президент РФ Владимир Путин и его правительство внедряли в мозг россиян нужные "ценности", считает Серга.

"Comedy Club – один из основных инструментов Путина. Потому что юмор – это культурный продукт, который очень быстро дает послания зайти в обход твоих сознательных защит. Из-за Comedy Club было очень много внедрений ксенофобии, "малых народов", обесценивания. Очень много месседжей. Именно поэтому Comedy Club Production принадлежит "Газпром-Медиа Холдингу", который является частью "Газпрома", а "Газпром" принадлежит Путину. Он [Comedy Club] был для этого выкуплен и внедрен. Это очень мощный инструмент", – говорит Серга.

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Видео: GLOSTER FM / YouTube