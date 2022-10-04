Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2022
 
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"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону

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Серга о Потапе: Он в теробороне на заочном, а сейчас началась сессия
Серга о Потапе: Он в теробороне на заочном, а сейчас началась сессия
Фото: thekolya / Instagram

Защищающий Украину от российских оккупантов украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга 3 октября в Instagram Stories отреагировал на заявление украинского артиста Потапа, что тот, находясь за границей, вступил в территориальную оборону.

Серга, разместив скриншот соответствующей статьи о Потапе, заявил, что певец находится в теробороне "на заочном".

"Потап после семи месяцев за границей рассказал, как рвался на фронт, – написал Серга. – Я долго думал, почему Потап вернулся. Теперь понял. Потому что он в теробороне на заочном, а сейчас началась сессия".

Скриншот: thekolya / Instagram
Скриншот: thekolya / Instagram

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в УкраинуКаменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1".

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам.

В сентябре Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны. 3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

Теги: территориальная оборона, война России против Украины, Потап, Коля Серга, Алексей Потапенко
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