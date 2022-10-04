"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"

"Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают, – заявил Ургант. – Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал. Прощения за страну не просил".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потап 30 сентября в эфире канала ТЕТ заявил, что в первые дни после нападения РФ на Украину говорил с Ургантом. Певец признался, что ведущий во время разговора "плакал и просил прощения за всю страну".

24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

На следующий день программа "Вечерний Ургант", которую он ведет на пропагандистском "Первом канале", была снята с эфира.

В марте стало известно, что ведущий покинул РФ и вместе с семьей переехал в Израиль. В августе российское министерство юстиции внесло Урганта в список "иноагентов".