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04 октября, 2022
 
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"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"

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Ургант: Я не привык комментировать частные разговоры
Ургант: Я не привык комментировать частные разговоры
Фото: urgantcom / Instagram

Российский ведущий Иван Ургант 3 октября в комментарии российскому пропагандистскому сайту StarHit подтвердил слова украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко) о том, что звонил ему в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают, – заявил Ургант.  Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал. Прощения за страну не просил". 

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

Потап 30 сентября в эфире канала ТЕТ заявил, что в первые дни после нападения РФ на Украину говорил с Ургантом. Певец признался, что ведущий во время разговора "плакал и просил прощения за всю страну".

24 февраля Ургант осудил решение президента РФ Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

На следующий день программа "Вечерний Ургант", которую он ведет на пропагандистском "Первом канале", была снята с эфира.

В марте стало известно, что ведущий покинул РФ и вместе с семьей переехал в Израиль. В августе российское министерство юстиции внесло Урганта в список "иноагентов".

Теги: война России против Украины, Потап, Иван Ургант, Алексей Потапенко
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