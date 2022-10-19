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19 октября, 2022
 
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"Апостроф превратился в границу между цивилизованным миром и Россией". Серга вместе с "Культурным десантом" исправил Купянск на Куп'янськ

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Серга: Населенный пункт, который так непросто возвращался домой, за который так смело гибли украинские защитники, не может называться Купянском
Серга: Населенный пункт, который так непросто возвращался домой, за который так смело гибли украинские защитники, не может называться Купянском
Фото: thekolya / Instagram

Украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который в составе ВСУ защищает Украину, 18 октября опубликовал в Instagram снимки, на которых запечатлена стела на въезде в освобожденный от российских оккупантов Купянск Харьковской области.

Серга обратил внимание подписчиков на то, что раньше название города на стеле и на дорожных указателях в самом городе было написано на русском языке – без апострофа и мягкого знака.

"Только на фасадах админзданий его называли правильно. И там его название на украинском вырывали с корнями оккупанты, – написал Серга. – Вот только сейчас, когда этот город снова свободен, два маленьких знака имеют значение. Населенный пункт, который так непросто возвращался домой, за который так смело гибли украинские защитники, не может называться Купянском".

Артист сообщил, что вместе с командой "Культурного десанта" изменил ошибки в названии города, добавив апостроф и мягкий знак. Для этого им пришлось подняться без специального снаряжения на семиметровую высоту, на которой была расположена надпись.

"Крохотный апостроф превратился в важную границу между цивилизованным миром и Россией. Купянск дома. Под защитой закона и правописания. Будете проезжать – обратите внимание. Это не мелочь. А сакральный знак. Оберег", – подытожил Серга.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.

16 сентября украинские военные зашли в Купянск.

Теги: Купянск, война России против Украины, Коля Серга
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