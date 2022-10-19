"Апостроф превратился в границу между цивилизованным миром и Россией". Серга вместе с "Культурным десантом" исправил Купянск на Куп'янськ

Серга: Населенный пункт, который так непросто возвращался домой, за который так смело гибли украинские защитники, не может называться Купянском Фото: thekolya / Instagram

Серга обратил внимание подписчиков на то, что раньше название города на стеле и на дорожных указателях в самом городе было написано на русском языке – без апострофа и мягкого знака.

"Только на фасадах админзданий его называли правильно. И там его название на украинском вырывали с корнями оккупанты, – написал Серга. – Вот только сейчас, когда этот город снова свободен, два маленьких знака имеют значение. Населенный пункт, который так непросто возвращался домой, за который так смело гибли украинские защитники, не может называться Купянском".

Артист сообщил, что вместе с командой "Культурного десанта" изменил ошибки в названии города, добавив апостроф и мягкий знак. Для этого им пришлось подняться без специального снаряжения на семиметровую высоту, на которой была расположена надпись.

"Крохотный апостроф превратился в важную границу между цивилизованным миром и Россией. Купянск дома. Под защитой закона и правописания. Будете проезжать – обратите внимание. Это не мелочь. А сакральный знак. Оберег", – подытожил Серга.

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